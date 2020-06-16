Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье

Четверо взрослых погибли при попытке спасти тонущую девочку в реке Онон в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По предварительным данным, 15-летняя девочка начала тонуть в водовороте реки неподалеку от села Нижний Цасучей. В это время на берегу реки отдыхала компания родственников, которые бросились спасать девочку. Кроме того, к ним присоединились трое рыбаков.

В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули, сообщили в ведомстве. Тела мужчин нашли, поиски тела женщины продолжаются.

По факту происшествия следователи начали проверку. Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу.