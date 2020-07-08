В Алтайском крае из-за трех утонувших детей возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Подразделение Следственного комитета по городу Рубцовск в Алтайском крае возбудило уголовное дело из-за гибели трех детей в реке Алей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, 7 июля четверо несовершеннолетних детей пошли купаться к реке без взрослых. Утонули две девочки в возрасте восьми и десяти лет, а также 16-летний мальчик.

«В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под водой. Тела двух детей обнаружены, а 8-летней девочки до сих пор не найдено», — говорится в сообщении СК. Ведомство указывает, что у детей были опекуны.

Возбуждено дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).