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Шотландский ученый назвал продукты для сохранения молодости кожи

Здоровье и молодость кожи можно поддерживать, если следить за своим питанием. Об этом заявил ученый из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла, передает The Sun.

По его словам, восстановить организм и выглядеть моложе помогают продукты с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена и минералов.

«Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество растительных элементов, которые уравновешивают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения», — сказал Ауйла.

Он отметил, что процесс старения помогает затормозить низкобелковая диета. При этом в свой рацион следует включить продукты с высоким содержанием клетчатки, например, орехи. Также, по его мнению, полезными для организма будут яйца, овсянка, имбирь, брокколи, лосось.

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Фото: Александр Щербак / ТАСС

Однако богатая железом пища, например, красное мясо, может негативно отразиться на внешнем виде кожи, заключил ученый.

Ранее кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии Екатерина Бурляева назвала опасные диеты в условиях эпидемии COVID-19. По ее словам, диеты, основанные на голодании и исключении основных питательных веществ, ослабляют организм и повышают риск заразиться инфекцией.

Поэтому для поддержания формы в период пандемии она посоветовала следить за соответствием съеденных калорий потраченным, а также стараться разнообразить рацион.

Теги: здоровье, здоровое питание
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