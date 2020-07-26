Шотландский ученый назвал продукты для сохранения молодости кожи

Здоровье и молодость кожи можно поддерживать, если следить за своим питанием. Об этом заявил ученый из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла, передает The Sun.

По его словам, восстановить организм и выглядеть моложе помогают продукты с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена и минералов.

«Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество растительных элементов, которые уравновешивают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения», — сказал Ауйла.

Он отметил, что процесс старения помогает затормозить низкобелковая диета. При этом в свой рацион следует включить продукты с высоким содержанием клетчатки, например, орехи. Также, по его мнению, полезными для организма будут яйца, овсянка, имбирь, брокколи, лосось.