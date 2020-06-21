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Диетолог назвал способ меньше есть

Переход на натуральные продукты поможет побороть пищевую зависимость и снизить потребление еды. Об этом в интервью радио Sputnik заявил доктор медицинских наук Василий Генералов.

По его словам, любители фастфуда потребляют много пищи с консервантами. Они, в свою очередь, снижают чувствительность вкусовых рецепторов, которые также влияют на чувство насыщения. Поэтому злоупотребление «быстрой пищей» приводит к тому, что человек начинает больше есть.

«Чем меньше вы будете употреблять полуфабрикатов, фастфудов, тем чище будут ваши рецепторы», — сообщил Генералов. Для очищения рецепторов он посоветовал переходить на естественные продукты — мясо, яйца, рыбу, зеленые салаты. Это приведет к новым ощущениям от привычных продуктов.

Диетолог назвал основную причину набора веса в самоизоляции
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Фото: Carlos Barroso / EPA / ТАСС

«Вы почувствуете, что обычный помидор или огурец тоже может быть сладким», — пояснил диетолог. Он объяснил это тем, что очищение рецепторов позволит ощутить сахар даже в тех продуктах, где его немного.

В конце мая врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков сообщил, что основной причиной набора веса в период самоизоляции является стресс.

По его мнению, человек пребывает в стрессе из-за того, что вокруг него постоянно находятся домочадцы, с которыми необходимо общаться. Это приводит к выделению гормона кортизола, который способствует быстрому набору веса.

Теги: диета, еда, врач
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