МЧС сообщило об уточнении судьбы 38 жильцов после взрыва газа в Ярославле

В Ярославле неизвестна судьба 38 жильцов многоэтажного дома, где взорвался газ. Об этом сообщил журналистам начальник МЧС по региону Олег Бочаров по итогам комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

Всего в подъезде, где произошел взрыв, прописаны 115 человек.

«Известна уже судьба 77 человек, из них трое пострадавших, одна погибла, уточняем по 38 [оставшимся]», — сказал Бочаров.

Он также сообщил, что существует угроза обрушения свисающих с шестого этажа плит, это осложняет разбор завалов.