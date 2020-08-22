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МЧС сообщило об уточнении судьбы 38 жильцов после взрыва газа в Ярославле

В Ярославле неизвестна судьба 38 жильцов многоэтажного дома, где взорвался газ. Об этом сообщил журналистам начальник МЧС по региону Олег Бочаров по итогам комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

Всего в подъезде, где произошел взрыв, прописаны 115 человек.

«Известна уже судьба 77 человек, из них трое пострадавших, одна погибла, уточняем по 38 [оставшимся]», — сказал Бочаров.

Он также сообщил, что существует угроза обрушения свисающих с шестого этажа плит, это осложняет разбор завалов.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Фоторепортаж
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Вечером 21 августа в панельном десятиэтажном доме на улице Батова в Ярославле произошел взрыв, после чего возник пожар. В результате взрыва обрушились третий — шестой этажи.

По данным МЧС по региону, площадь пожара составила 50 кв.м., он потушен. Из дома были эвакуированы 160 человек. Сотрудники МЧС спасли еще 14, в том числе одного извлекли из-под завалов.

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В результате ЧП погибла женщина, четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы.

На месте взрыва проводятся минуты тишины для поиска людей, которые могут находиться под завалами. Возбуждено уголовное дело. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. 

Теги: Ярославль, взрыв газа
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