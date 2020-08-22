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В Ярославле ввели режим ЧС из-за взрыва газа в десятиэтажке

В Ярославле ввели режим чрезвычайной ситуации городского уровня из-за взрыва газа в десятиэтажном доме. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Вечером 21 августа в панельном доме на улице Батова произошел взрыв газа. После этого возник пожар. Из-за взрыва обрушились третий — шестой этажи.

Погибла женщина, четыре человека пострадали. «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону сообщало, что под завалами ищут ребенка.

По данным ТАСС, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Из дома были эвакуированы 160 человек. Всего, по данным МЧС по региону, в 120 квартирах зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребенка.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов написал на странице в социальной сети «ВКонтакте», что пострадавшим в результате взрыва и частичного обрушения дома окажут всю необходимую помощь. Он решил прервать отпуск из-за ЧП.

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Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).

Теги: Ярославль, взрыв газа
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