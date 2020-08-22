В Ярославле ввели режим ЧС из-за взрыва газа в десятиэтажке

В Ярославле ввели режим чрезвычайной ситуации городского уровня из-за взрыва газа в десятиэтажном доме. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Вечером 21 августа в панельном доме на улице Батова произошел взрыв газа. После этого возник пожар. Из-за взрыва обрушились третий — шестой этажи.

Погибла женщина, четыре человека пострадали. «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону сообщало, что под завалами ищут ребенка.

По данным ТАСС, взрыв мог произойти из-за утечки газа.