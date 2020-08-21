После взрыва газа в Ярославле под завалами ищут ребенка

Восьмилетнего ребенка ищут под завалами многоэтажного дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, сообщил «РИА Новости» представитель Главного управления МЧС по региону.

«Со слов жильцов, под завалами может быть восьмилетний мальчик», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что спасатели объявляют минуты тишины, чтобы найти людей, которые могут находиться под завалами.

Ранее в МЧС по региону сообщили, что в результате взрыва и частичного обрушения погибла женщина, четыре человека пострадали. Из дома эвакуировали 160 человек.

Погибшая — женщина 1954 года рождения, проживавшая на четвертом этаже дома, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство области.