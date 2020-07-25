Появилось видео затопления бронемашины в Керченском проливе

В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео инцидента в Керченском проливе, где во время патриотической акции затонула бронемашина.

Видео: Вероника Коткова / Новости Керчь

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Видеозапись и фотографии спасательной операции опубликованы в паблике «Новости Керчь Крым Россия». В сообщении говорится, что экипаж удалось спасти. Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) затонула в 7 км от Таманского полуострова, глубина в этом месте составляет 7–8 м.

На опубликованном видео БРДМ погружается в воду. Рядом находится катер, участвующий в операции по спасению экипажа.