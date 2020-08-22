Трамп отключил свой телефон перед переносом посольства в Иерусалим

Президент США Дональд Трамп, решивший в 2018 году перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, заявил, что ему пришлось отключить телефон, чтобы не отвечать на звонки с просьбами этого не делать. Об этом американский лидер рассказал во время выступления в Арлингтоне (штат Вирджиния).

«А то звонит то король, то этот, то тот: «Мы по поводу Израиля», — рассказал Трамп. По его словам, он обещал, что перезвонит «через пару дней», «на следующей неделе». Звонили «короли, королевы, премьер-министры, президенты, диктаторы», сказал хозяин Белого дома.

Он рассказал, что его просили не переносить посольство, предупреждали, что «будет кровопролитие по всему Ближнему Востоку». Однако Трамп не послушался. «Так что я затаил дыхание и сделал это. А знаете, что случилось? Ничего», — отметил президент. Он добавил, что позднее перезвонил иностранным лидерам.

В мае 2018 года Соединенные Штаты открыли новое посольство в Иерусалиме, перенеся его из Тель-Авива. Это вызвало ожесточенные столкновения в секторе Газа. Ранее Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, после чего объявил о намерении перенести туда американское посольство.