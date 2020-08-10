Во «ВКонтакте» подтвердили проблемы у части пользователей соцсети

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Технические службы «ВКонтакте» восстанавливают работу системы после сбоев, о которых сообщали некоторые пользователи соцсети. Об этом РБК заявили в пресс-службе компании.

«У части пользователей Android могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов приложения «ВКонтакте», но мы восстанавливаем работу», — отметили в пресс-службе.

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Наибольшее количество жалоб поступило в 20:28 — тогда о сбое сообщили 729 человек. Большинство (62%) отметили проблемы с получением и отправкой сообщений, еще 34% заявили о сбоях в работе сайта, 3% не смогли выполнить вход. К 22:07 сервис зафиксировал только 47 сообщений о сбоях.