Общество , 21 авг, 21:23
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В Москве открывший стрельбу пешеход ранил водителя автомобиля
В Москве водитель автомобиля был ранен в ходе конфликта с пешеходом, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
По предварительным данным, пешеход выстрелил в водителя из травматического оружия, после чего скрылся. В настоящий момент пострадавшего осматривают медики.
«На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливает все обстоятельства происшествия. Приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего», — сказал представитель главка.
Вечером 16 августа в столичном районе Тропарево-Никулино неизвестный начал стрельбу по дорожным рабочим после словесной перепалки. В результате два человека пострадали, после чего один из них умер на месте.