Неизвестный открыл стрельбу по укладчикам асфальта на западе Москвы

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В московском районе Тропарево-Никуливо вечером 16 августа неизвестный открыл стрельбу по дорожным рабочим. В результате два человека пострадали, один из них затем умер на месте. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Инцидент произошел во дворе дома № 11 по улице Академика Анохина, полицию вызвали его жители.

Правоохранительные органы установили, что между неизвестным и пятью укладчиками асфальта началась словесная перепалка из-за ДТП, которое произошло во дворе дома. Затем мужчина открыл стрельбу. Один из рабочих примерно 30-35 лет был ранен в бедро, его госпитализировали. Другой получил огнестрельное ранение в области живота и умер на месте. Правоохранительные органы устанавливают личности пострадавших.

Позже Следственный комитет завел уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия). Как уточняет СК, стрелок скрылся с места преступления.

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