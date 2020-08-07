На юге Москвы водитель машины каршеринга устроил стрельбу

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Водитель машины каршеринга выстрелил в мужчину на юге Москвы, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам представителя главка, около 19:30 в районе д. 50 по Большой Тульской улице между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате водитель каршеринга выстрелил, предположительно, из травматического оружия.

«Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший с травмами направлен в медучреждение», — уточнили в управлении.

Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.