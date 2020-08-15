СК Белоруссии завел дела о наездах машин на силовиков в ходе протестов

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту наездов автомобилей на сотрудников силовых ведомств во время прошедших митингов и уже установил владельцев машин. Об этом сообщается на сайте СК.

Возбуждены два уголовных дела по статье о покушении на убийство сотрудников органов внутренних дел и одно дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Следователи зафиксировали три случая наезда на стражей правопорядка в столице 10 и 11 августа. Все автомобили найдены, один из трех владельцев машин задержан, поиски еще двоих продолжаются.

В сообщении говорится, что идет расследование уголовных дел, также следователи устанавливают иные факты противоправных действий, произошедших в столице с 9 августа.