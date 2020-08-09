Истребитель Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

Самолет EP-3E Aries (Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Bobby J Siens / Reuters )

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной Минобороны России.

Средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря заметили самолет EP-3E Aries, подлетевший к российской границе. В воздух подняли самолет Су-27 из состава сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя идентифицировал перехваченное воздушное судно как самолет радиотехнической разведки ВМС Соединенных Штатов. Американский разведчик не нарушил границы России. Развернув EP-3E Aries, российский Су-27 благополучно вернулся на аэродром, где базируется самолет.

7 августа три российских истребителя Су-35 сопровождали американский бомбардировщик В-1В ВВС над Охотским морем. Самолет США не нарушил российские границы.