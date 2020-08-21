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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко пообещал вытравить «каленым железом» угрозы в адрес госслужащих

Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский»
Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вытравить «каленым железом» угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и журналистов. Об этом сообщила БелТА.

«Омоновцев, госслужащих, журналистов каждый день травят. Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: «К вечеру не сдашься, заберем дочку». Это будем вытравливать каленым железом», — заявил Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский».

Также он заявил о том, что вне зависимости от того, будут его «осуждать или не осуждать», но пока он президент, он будет «проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны».

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Политика
Александр Лукашенко

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после завершения выборов президента республики и публикации ЦИК предварительных итогов. Согласно им, набрав 80% голосов, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, а его соперница от оппозиции Светлана Тихановская — 10% голосов. Оппозиционные кандидаты заявили, что подсчеты были сфальсифицированы, а Тихановская набрала 70–80% голосов.

С 9 по 13 августа в ходе протестов в стране задержали около 7 тыс. человек. Позже почти всех отпустили. По информации Следственного комитета, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании силовиками. Также были получены 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Теги: Белоруссия, протесты, Александр Лукашенко, угрозы
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