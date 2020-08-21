Песков ответил на вопрос о людях в штатском в больнице Навального в Омске

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

На фотографиях из омской больницы, где находится на лечении Алексей Навальный, видно, что в кабинете у главного врача находится очень много людей в штатском. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может ответить на вопрос, что это за люди, передает корреспондент РБК.

«Согласитесь, что вряд ли мы можем в администрации президента интересоваться тем, кто находится в кабинете главврача больницы в Омске. Поэтому я просто не могу ответить на ваш вопрос», — заявил Песков.

Но он знает одно — «врачи делают все необходимое для установления причин плохого самочувствия пациента и для его лечения».

Пользователи Telegram, сообщения которых опубликовало издание «Тайга.инфо», обратили внимание на сходство одного из мужчин в штатском на фотографии из кабинета главврача Омской больницы с посетителем «Венской кофейни», который был сфотографирован за соседним столиком с политиком в аэропорту Томска перед вылетом.

По сообщению пользователя Telegram Al'bina, тот же посетитель кафе «сидел за Навальным в самолете и именно у него взяли интервью потом».