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Отравление Навального ,  
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Песков ответил на вопрос о людях в штатском в больнице Навального в Омске

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

На фотографиях из омской больницы, где находится на лечении Алексей Навальный, видно, что в кабинете у главного врача находится очень много людей в штатском. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может ответить на вопрос, что это за люди, передает корреспондент РБК.

«Согласитесь, что вряд ли мы можем в администрации президента интересоваться тем, кто находится в кабинете главврача больницы в Омске. Поэтому я просто не могу ответить на ваш вопрос», — заявил Песков.

Но он знает одно — «врачи делают все необходимое для установления причин плохого самочувствия пациента и для его лечения».

Пользователи Telegram, сообщения которых опубликовало издание «Тайга.инфо», обратили внимание на сходство одного из мужчин в штатском на фотографии из кабинета главврача Омской больницы с посетителем «Венской кофейни», который был сфотографирован за соседним столиком с политиком в аэропорту Томска перед вылетом.

По сообщению пользователя Telegram Al'bina, тот же посетитель кафе «сидел за Навальным в самолете и именно у него взяли интервью потом».

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Политика
Алексей Навальный

Навальный почувствовал себя плохо вчера в самолете, когда летел из Томска в Москву. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске, где был госпитализирован. Врачи охарактеризовали состояние оппозиционера как тяжелое, он находится без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Соратники Навального считают, что его отравили из-за политической деятельности. Однако врачи заявили, что пока не обнаружили следов каких-либо ядов, а основным диагнозом является нарушение обмена веществ

Сегодня утром в Омск прибыл самолет из Германии, готовый отвезти Навального для лечения в клинике «Шарите» в Берлине. Однако консилиум врачей, в котором участвовали и прилетевшие из Москвы специалисты, решил, что нестабильное состояние Навального не позволяет его транспортировать.

Теги: Алексей Навальный, отравление, Дмитрий Песков, Омск
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