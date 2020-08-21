ООН в 2020 году выявила прирост населения России на 62 тыс. человек

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В 2020 году население России выросло на 62 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, следует из данных ООН.

Как указывает организация, в 2020 году численность населения России достигла 145 млн 934 тыс. человек, тогда как в 2019 году ООН насчитала 145 млн 872 тыс. россиян.

С 2014 года ООН не включает население Крыма при подсчете населения России. Представитель отдела народонаселения ООН в 2019 году сообщал РБК, что жители полуострова учитываются в данных организации по составу населения Украины.

По данным Росстата, который прибавляет население Крыма к общей статистике по стране, в 2019 году в России проживали 146,8 млн человек.