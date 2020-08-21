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ООН в 2020 году выявила прирост населения России на 62 тыс. человек

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В 2020 году население России выросло на 62 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, следует из данных ООН.

Как указывает организация, в 2020 году численность населения России достигла 145 млн 934 тыс. человек, тогда как в 2019 году ООН насчитала 145 млн 872 тыс. россиян.

С 2014 года ООН не включает население Крыма при подсчете населения России. Представитель отдела народонаселения ООН в 2019 году сообщал РБК, что жители полуострова учитываются в данных организации по составу населения Украины.

По данным Росстата, который прибавляет население Крыма к общей статистике по стране, в 2019 году в России проживали 146,8 млн человек.

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Фото: Amir Cohen / Reuters

В июле прошлого года отдел народонаселения ООН опубликовал демографический прогноз по странам мира до 2100 года. При сравнении данных ООН с демографическим прогнозом Росстата за 2018 год практически по всем параметрам прогноз международной организации оказался пессимистичнее. Как предполагает ООН, численность населения России будет снижаться к середине 2035 года на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей, а по информации Росстата, снижение будет не таким сильным, и численность населения будет сокращаться только на 2,6 млн человек.

Теги: ООН, население, Россия
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