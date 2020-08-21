В Петербурге произошел пожар на площади 700 кв. м

В Санкт-Петербурге произошел пожар в ресторане на улице Петровская коса. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по городу.

В ведомстве отметили, что информация о возгорании поступила в 02:52 мск. Пожар произошел в ресторане «Парус» по адресу Петровская коса, дом 9. Огонь охватил площадь 700 кв. м., пожару присвоили второй ранг.

В 04:11 пожар локализовали. К тушению огня от МЧС привлекались 62 человека и 15 единиц техники.

По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.