Врач назвал способ улучшить работу мозга

Нарушение мозгового кровообращения может привести к головной боли, усталости, проблемам с памятью и снижению скорости реакции. Хорошей профилактикой таких явлений послужит медицинский массаж, заявил руководитель Медицинского центра акупунктуры «Доктор Орлов», рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов в интервью радио Sputnik.

По его словам, улучшить мозговое кровообращение помогает массаж ушных раковин, так как ухо имеет непосредственную связь с мозгом. «Особенно сильное действие оказывает массаж мочки. Например, точка в центре мочки отвечает за зрение, если ее массировать или сильно на нее нажать, можно улучшить зрение», — отметил Орлов.

Он рассказал, что мозговое кровообращение улучшает также массаж всей волосистой части головы, шеи и воротниковой зоны.

Также мозговое кровообращение можно нормализовать путем массажа кистей рук и стоп. По словам врача, для профилактики инсультов и при спутанном сознании у человека используется укалывание в определенные точки в этих местах до появления капли крови.