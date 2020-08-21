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Врач назвал способ улучшить работу мозга

Нарушение мозгового кровообращения может привести к головной боли, усталости, проблемам с памятью и снижению скорости реакции. Хорошей профилактикой таких явлений послужит медицинский массаж, заявил руководитель Медицинского центра акупунктуры «Доктор Орлов», рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов в интервью радио Sputnik.

По его словам, улучшить мозговое кровообращение помогает массаж ушных раковин, так как ухо имеет непосредственную связь с мозгом. «Особенно сильное действие оказывает массаж мочки. Например, точка в центре мочки отвечает за зрение, если ее массировать или сильно на нее нажать, можно улучшить зрение», — отметил Орлов.

Он рассказал, что мозговое кровообращение улучшает также массаж всей волосистой части головы, шеи и воротниковой зоны.

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Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Также мозговое кровообращение можно нормализовать путем массажа кистей рук и стоп. По словам врача, для профилактики инсультов и при спутанном сознании у человека используется укалывание в определенные точки в этих местах до появления капли крови.

Орлов добавил, что массаж кистей и пальцев рук также снимает стресс, нормализует артериальное давление и способствует профилактике сосудистых заболеваний головного мозга. Врач отметил, что особенно сильным действием на центральную нервную систему обладают точки, которые находятся на подушечках пальцев кистей и стоп. Если их сильно массировать, сдавливать или опускать в горячую воду, это улучшит мозговое кровообращение.

При этом Орлов уточнил, что воздействие на эти точки не должно превышать болевой порог. В случае появления неприятных ощущений, интенсивность массажа нужно снизить.

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Ранее доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова рассказала, что нарушение кровообращения, при котором у человека бывают холодные руки и ноги, может свидетельствовать об ослаблении иммунитета. По ее словам, это происходит из-за того, что в начале развития различных инфекционных заболеваний кровь начинает поступать к жизненно важным органам.

Теги: врач, мозг
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