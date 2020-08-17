Врач назвала вредный для почек продукт

Поваренная соль вредна даже для здоровых почек, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина.

«Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль. Все-таки в нашем социуме идет чрезмерное потребление поваренной соли, потому что очень много фастфуда и полуфабрикатов, много гастрономических продуктов, в которые щедро кладется соль», — сказала Артюхина.

По ее словам, часто при проблемах с почками сначала не наблюдаются болезненные симптомы, поэтому люди обращаются к врачам уже на серьезной стадии заболевания.

Артюхина добавила, что о проблемах с почками может говорить слабость, утомляемость, умеренные отеки при ходьбе, а также артериальная гипертензия — повышение артериального давления. «И почки могут от артериальной гипертензии страдать, и проявляться заболевание почек может артериальной гипертонией», — отметила врач.