Синоптики пообещали «вполне летнюю» погоду на неделе в Москве

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Синоптики сообщили, что на неделе москвичей ожидает комфортная погода. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Погода в столичном регионе на этой неделе будет вполне летней. Температура будет даже немного выше нормы. В субботу и воскресенье днем ожидается плюс 25 градусов, в середине недели тоже будет больше плюс 20 градусов», — заявил Синенков.

По его словам, кратковременные дожди будут носить локальный характер. Ночи будут прохладными, температура не будет превышать плюс 13 градусов.

Ранее о возвращении летней погоды на европейскую территорию России рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пообещав в отдельные дни до плюс 28 градусов.