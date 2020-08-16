Вильфанд рассказал о возвращении летней погоды

Начиная с 16 августа дневные температуры на европейской территории России превысят отметку плюс 20 градусов, но по ночам по-прежнему будет прохладно. Об этом рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптиков, до 19 августа температура днем станет выше 20 градусов, по ночам — от 8 до 13 градусов. Начиная с 20 августа погода будет еще больше напоминать летнюю, градусники покажут до плюс 26, в отдельные дни до 28 градусов. В целом, сообщил Вильфанд, неделя прогнозируется вполне комфортной, без осенних затяжных дождей.

Научный руководитель Гидрометцентра обратил внимание, что купальный сезон в Москве и области завершился. Ночи стали длиннее и прохладнее, поэтому вода в реках и озерах региона нагревается максимум до 18 градусов.