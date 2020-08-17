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Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае

Пять человек погибли, еще один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Рубцовском районе Алтайского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прссс-службу МЧС.

По данным ведомства, авария произошла на 265 км трассы А-322 (Барнаул — Рубцовск).

При проведении аварийно-спасательных работ и вскрытии кузова легковушки были деблокированы тела трех мужчин и двух женщин. Водитель грузового автомобиля был госпитализирован.

Накануне ДТП с участием трех иномарок произошло в Мценском районе Орловской области. В результате погибли пять человек, еще одна женщина пострадала. Однако в пресс-службе регионального отделения МВД сообщили, что при столкновении пострадало четыре человека, один из которых был доставлен в больницу.

Теги: Алтайский край, ДТП, погибшие
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