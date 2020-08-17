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Четыре человека погибли в ДТП в Хабаровском крае

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП с участием грузового и легкового автомобилей в Хабаровском крае. Еще три человека пострадали, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Авария произошла утром 17 августа в районе 64 км федеральной трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

Среди пострадавших — двое взрослых и один ребенок. С травмами различной степени тяжести их доставили в лечебные учреждения. 

Для оказания помощи в деблокировке пострадавших на место происшествия была направлена группа Амурского спасательного центра МЧС России в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники. С пострадавшими и их родственниками работают психологи Дальневосточного филиала центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Для выяснения обстоятельств ДТП на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. В общей сложности к ликвидации аварии привлекли 25 человек и 8 единиц техники. 

Ранее ДТП в Алтайском крае унесло жизни пяти человек. Авария произошла на 265 км трассы А-322 (Барнаул — Рубцовск).

Теги: Хабаровский край, ДТП, погибшие
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