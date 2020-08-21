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Политика ,  
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Лавров выразил надежду на скорое восстановление авиасообщения с Грузией

Москва внимательно следит за положением дел в Грузии и надеется, что что авиасообщение с этой страной будет восстановлено в ближайшем будущем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

«Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения — это вопрос ближайшего будущего», — сказал Лавров.

Лавров отметил, что последние 12 лет Москва и Тбилиси «взаимодействуют, не имея дипломатических отношений». При этом, по его словам, Россия неизменно выступает за взаимовыгодные и дружественные отношения с Грузией, а также поддерживает инициированный в 2012 году правительством альянса «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» курс на нормализацию двусторонних отношений.

В МИД России сообщили о провокациях Грузии на границе
Общество
Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС

Указ о прекращении полетов российских авиакомпаний в Грузию президент России Владимир Путин подписал 21 июня прошлого года. Поводом стали прошедшие в Тбилиси протесты, возникшие после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Оппозиционные грузинские партии посчитали, что депутат из России — страны, которую считают оккупировавшей грузинские Абхазию и Южную Осетию, — не может находиться в грузинском парламенте, а тем более сидеть на месте председателя.

Дипломатические отношения двух стран были расторгнуты по инициативе Грузии в 2008 году. Это произошло после того, как Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Теги: МИД России, Грузия, Сергей Лавров
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