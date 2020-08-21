Лавров выразил надежду на скорое восстановление авиасообщения с Грузией

Москва внимательно следит за положением дел в Грузии и надеется, что что авиасообщение с этой страной будет восстановлено в ближайшем будущем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

«Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения — это вопрос ближайшего будущего», — сказал Лавров.

Лавров отметил, что последние 12 лет Москва и Тбилиси «взаимодействуют, не имея дипломатических отношений». При этом, по его словам, Россия неизменно выступает за взаимовыгодные и дружественные отношения с Грузией, а также поддерживает инициированный в 2012 году правительством альянса «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» курс на нормализацию двусторонних отношений.

Указ о прекращении полетов российских авиакомпаний в Грузию президент России Владимир Путин подписал 21 июня прошлого года. Поводом стали прошедшие в Тбилиси протесты, возникшие после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Оппозиционные грузинские партии посчитали, что депутат из России — страны, которую считают оккупировавшей грузинские Абхазию и Южную Осетию, — не может находиться в грузинском парламенте, а тем более сидеть на месте председателя.