Глава МИД Польши подал в отставку

Яцек Чапутович (Фото: Marcin Obara / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в отставку. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Монику Шатинська-Люфт.

По ее словам, министр ранее заявлял, что после президентских выборов необходимо сменить и главу польской дипломатии. Она также добавила, что Чапутович надеется, что новый глава МИДа укрепит текущую позицию Польши.

«Министр выразил убеждение, что его преемник продолжит текущую линию и будет выступать за дальнейшее укрепление позиции Польши на международной арене», — отметили в Министерстве иностранных дел.

Яцек Чапутович занимал пост министра иностранных дел Польши с января 2018 года.