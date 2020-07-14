Трамп поздравил Дуду с «историческим переизбранием»

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter поздравил польского лидера Анджея Дуду с победой на выборах.

«Поздравляю моего друга, президента Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием», — написал он.

По словам Трампа, он рассчитывает на продолжение совместной работы по ряду вопросов, в том числе обороне, торговле, энергетике и телекоммуникационной безопасности.

По данным избиркома Польши, по итогам обработки 99,97% голосов Дуда лидирует во втором туре выборов главы государства, за него проголосовали 51,21% избирателей. Конкурент действующего поезидента, мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 48,79% голосов. Официальные результаты выборов будут объявлены 14 июля.