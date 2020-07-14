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Трамп поздравил Дуду с «историческим переизбранием»

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter поздравил польского лидера Анджея Дуду с победой на выборах.

«Поздравляю моего друга, президента Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием», — написал он.

По словам Трампа, он рассчитывает на продолжение совместной работы по ряду вопросов, в том числе обороне, торговле, энергетике и телекоммуникационной безопасности.

Избирком Польши сообщил о лидерстве Дуды на президентских выборах
Политика
Анджей Дуда

По данным избиркома Польши, по итогам обработки 99,97% голосов Дуда лидирует во втором туре выборов главы государства, за него проголосовали 51,21% избирателей. Конкурент действующего поезидента, мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 48,79% голосов. Официальные результаты выборов будут объявлены 14 июля.

По результатам первого тура, который прошел 28 июня, Дуда набрал большинство голосов, однако их оказалось меньше 50% (за действующего президента проголосовали 41,8% избирателей), поэтому был назначен второй тур выборов. Тшасковский тогда набрал 30,4% голосов.

Теги: Польша, Дональд Трамп, Анджей Дуда
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