В общежитии РГСУ произошел пожар

Фото: МЧС России

На севере столицы вспыхнул пожар на шестом этаже здания, расположенного по адресу: 1-й Балтийский переулок, дом 6/21, корпус 1. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС.

Как указано на сайте Российского государственного социального университета (РГСУ), по этому адресу находится общежитие для студентов университета.

«В целях безопасности пожарно-спасательными подразделениями совместно с администрацией объекта из здания были выведены порядка 100 человек», — уточнили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в 18:12 мск. Огонь распространился на площади 50 кв. м. В 18:55 пожар потушили. О пострадавших в МЧС не сообщили.