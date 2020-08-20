В Москве еще 1,2 тыс. пациентов вылечились от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве выздоровели еще 1208 человек после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — заявила вице-мэр.

Она добавила, что число людей, которые вылечились от инфекции, увеличилось до 201 567.

По данным столичного оперативного штаба на 19 августа, в Москве зарегистрировали 691 новый случай заражения коронавирусом.