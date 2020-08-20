Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 19 авг, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 19 авг, 13:12
СМИ узнали об отравлении Навального галлюциногеном Политика, 10:34 В Томске закрылась кофейня после сообщений об отравлении Навального Политика, 10:33 В Москве еще 1,2 тыс. пациентов вылечились от коронавируса Общество, 10:29 Почему управленцу не стоит поручаться за уплату компанией аренды Pro, 10:29 Опыт бизнеса: что важно при выборе компьютера РБК и Intel vPro, 10:20 УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов Спорт, 10:04 Врач назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19 Общество, 10:00 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 09:49 ФСБ сообщила о попытке СБУ выкрасть из России лидера ополченцев Донбасса Общество, 09:48 На выделенки предложили пустить новый транспорт Авто, 09:47 Алексей Навальный впал в кому Политика, 09:34 Москва расширила список пострадавших отраслей для получения субсидий Недвижимость, 09:30 Левандовски и Гнабри побили рекорд Роналду и Бэйла в Лиге чемпионов Спорт, 09:29 Что больше всего тревожит финансовых директоров Европы Pro, 09:28
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве еще 1,2 тыс. пациентов вылечились от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве выздоровели еще 1208 человек после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — заявила вице-мэр.

Она добавила, что число людей, которые вылечились от инфекции, увеличилось до 201 567.

Врач назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество
Фото: РИА Новости

По данным столичного оперативного штаба на 19 августа, в Москве зарегистрировали 691 новый случай заражения коронавирусом.

Все в России за последние сутки выявили 4 828 новых заболевших COVID-19. С начала пандемии общее количество случаев заражения выросло до 937,3 тыс. человек, выздоровели более 749 тыс. пациентов. Умерли 15,9 тыс. человек.


 

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу
Теги: коронавирус, Анастасия Ракова, Москва
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 августа
Общество
В Мексике сообщили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Общество
Вице-премьер Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter