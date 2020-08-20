Эксперт РАН объяснил происхождение снятых из космоса Вагнером объектов

Группа из пяти неопознанных объектов, которые на видео заснял российский космонавт Иван Вагнер, может быть спутниками системы связи Starlink основателя компании SpaceX Илона Маска. Такое мнение в интервью «РИА Новости» выразил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

«Это, скорее всего, Илона Маска спутники», — сказал эксперт.

По его словам, чтобы дать 100% гарантию, необходимо посчитать параметры орбиты объектов.

Утром 19 августа Иван Вагнер опубликовал в Twitter видео, на котором запечатлен момент пролета на одинаковом расстоянии друг от друга пяти объектов. Космонавт сообщил, что он передал эти данные руководству госкорпорации руководству «Роскосмоса» и сотрудникам РАН для дальнейшего исследования.

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин в беседе с РБК предположил, что объекты, которые заснял космонавт, также предположил, что они могут быть спутниками компании SpaceX Илона Маска.