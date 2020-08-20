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Технологии и медиа ,  
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Эксперт РАН объяснил происхождение снятых из космоса Вагнером объектов

Группа из пяти неопознанных объектов, которые на видео заснял российский космонавт Иван Вагнер, может быть спутниками системы связи Starlink основателя компании SpaceX Илона Маска. Такое мнение в интервью «РИА Новости» выразил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

«Это, скорее всего, Илона Маска спутники», — сказал эксперт.

По его словам, чтобы дать 100% гарантию, необходимо посчитать параметры орбиты объектов.

Утром 19 августа Иван Вагнер опубликовал в Twitter видео, на котором запечатлен момент пролета на одинаковом расстоянии друг от друга пяти объектов. Космонавт сообщил, что он передал эти данные руководству госкорпорации руководству «Роскосмоса» и сотрудникам РАН для дальнейшего исследования.

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин в беседе с РБК предположил, что объекты, которые заснял космонавт, также предположил, что они могут быть спутниками компании SpaceX Илона Маска. 

Сурдин добавил, что в Подмосковье этот ряд спутников можно увидеть невооруженным взглядом. Однако в Москве их не видно из-за обилия ночного освещения.

В свою очередь, астрофизик и ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов пояснил РБК, что зафиксированное на видео явление больше всего похоже на синхронный солнечный блик от четырех космических аппаратов, расположенных в один ряд и одинаково ориентированных.

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Теги: космос, Российская академия наук
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Ученые объяснили происхождение неизвестных объектов на видео с МКС
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Российский космонавт снял видео с группой неизвестных объектов
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