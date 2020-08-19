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Ученые объяснили происхождение неизвестных объектов на видео с МКС

Неизвестные объекты, которые попали на видео российского космонавта Ивана Вагнера, могут быть спутниками компании SpaceX Илона Маска. Об этом РБК рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин.

«Я считаю, что это спутники Илона Маска, которые он запустил сутки назад. Их порядка 60 штук, у них слабые двигатели ионные, они потом «разбредутся», но пока что летают кучкой из-за слабости двигателей», — объяснил астроном.

Он также отметил, что в Подмосковье этот ряд спутников можно увидеть невооруженным глазом. В Москве их не видно из-за обилия ночного освещения.

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Фото: Eric Draper / AP
Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый предположил, что это могут быть спутники системы связи Starlink, разворачиваемые Space X, сообщает «РИА Новости». В этом его поддержал научный сотрудник того же института Натан Эйсмонт.

Утром 19 августа космонавт Иван Вагнер опубликовал видео, на котором видно, как над Землей на одинаковом расстоянии друг от друга параллельно пролетели пять объектов. Космонавт заявил, что передал эти данные руководству «Роскосмоса» и сотрудникам РАН для дальнейшего исследования.

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Теги: МКС, НЛО, новости, РАН
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