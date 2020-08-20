Эксперт Роскачества назвал метод вычисления мошенников по номеру телефона

Для того, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, абонентам не следует отвечать на входящие звонки с неизвестных номеров, поскольку существует вероятность того, что звонит именно мошенник. Об этом заявил в интервью агентству «Прайм» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

По словам эксперта, при ответе на звонок абонент не причинит себе вреда, однако если он назовет свои банковские данные, CVC-коды и коды из СМС, то мошенники смогут воспользоваться ими в своих целях.

«Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка», — сообщил Куканов.

Для того, чтобы застраховаться от таких случаев, эксперт рекомендовал прерывать разговор и самостоятельно перезванивать по номеру, указанному на обратной стороне карты.

Куканов также не советовал перезванивать на незнакомые номера, в особенности, если речь идет о городских номерах с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (номера для оказания платных услуг). По словам эксперта, мошенники могут стимулировать вызов, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить.

Куканов отметил, что принадлежность номера телефона можно проверить при помощи приложений, определяющих номера телефонов.

«База определителя пополняется за счет обратной связи пользователей. Мошенники звонят огромному количеству людей и, как правило, используемый ими номер достаточно быстро оказывается, помечен как вредоносный», — пояснил Куканов.

Он добавил, что помимо мошенников, определители хорошо вычисляют тех, кто занимается проведением опросов, а также распространяет спам и занимается телемаркетингом банков.