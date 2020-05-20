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Пандемия коронавируса ,  
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Роскачество назвало способы уберечься от мошенников во время пандемии

Чтобы не стать жертвой мошенников во время пандемии, необходимо соблюдать простые правила: внимательно проверять электронные адреса курьерских служб, не платить за услуги сомнительных кадровых агентств, быть осторожными с покупкой масок и санитайзеров через интернет. Об этом говорится в рекомендациях Российской системы качества, поступивших в РБК.

  • Первая схема. Фейковые кадровые интернет-агентства, которые якобы предлагают удаленную работу. Встревоженные самоизоляцией люди охотно заполняют анкету с личными данными, а потом мошенники просят соискателей оставить залог, например, за оборудование. После перевода денег сотрудники «агентства» исчезают.
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    Общество

Рекомендация. Кадровики действительно могут писать и звонить вам сами, если вы оставляли свое резюме в Сети. Но ни один работодатель никогда не потребует от вас деньги. Это стопроцентный признак того, что вас пытаются обмануть.

  • Вторая схема. Мошенники предлагают вернуть НДС в размере нескольких сотен тысяч рублей. У них большая рекламная кампания на YouTube, имитирующая новостные сюжеты. Как правило, клиенты переходят по ссылке из описания к видеоролику и попадают на сайт, где их просят оплатить юридические услуги по регистрации анкеты (обычно около 1,6 тыс. руб.), после чего обещают сразу вернуть деньги. Разумеется, это не происходит.

Рекомендация. Мошенники используют путаницу в терминах «НДС» и «налоговый вычет». На самом деле в России вернуть НДС могут только иностранные туристы при выезде из страны. Злоумышленники рекламируют свои услуги через баннеры в социальных сетях, на торрентах и в бесплатных мобильных играх. Не кликайте на такие баннеры, даже банальный переход по ним может быть опасен.

  • Третья схема. Продажа фейковых тестов на COVID-19, санитайзеров, масок и перчаток. Этот способ появился еще в первые дни самоизоляции. Желающим приобрести эти товары присылают ссылку якобы для оплаты. При переходе по ней жертва попадает на поддельный сайт и платит злоумышленнику. На сайте могут быть указаны реквизиты реальных компаний, взятые из базы ФНС.

Рекомендация. Распознать мошенников можно по заметно сниженной, по сравнению со среднерозничной, цене. Имейте в виду, что экспресс-тесты на COVID-19 можно купить только в интернет-магазине Ozon и только в Москве. В остальных случаях это мошенники. Вообще не стоит вводить свои платежные данные в неизвестных вам магазинах. Постарайтесь предварительно найти в Google отзывы. Обязательно проверяйте правильность написания доменного имени и наличие в адресе сертификата безопасности (https).

  • Четвертая схема. Мошенники эксплуатируют популярные инициативы известных брендов и компаний, используя хештеги #сидидома, #домалучше и др, и предлагают участвовать в акции или пройти опрос, чтобы получить три тысячи рублей. Для этого нужно внести небольшой стартовый платеж или сообщить данные карты и одноразовый СМС-пароль.

Рекомендация. Никогда и никому, кроме банков и проверенных сайтов интернет-магазинов, не сообщайте свои платежные данные. Не вносите стартовые платежи. Как и в случае с фейковым устройством на работу, это мошенничество.

  • Шестая схема. Фальшивые курьерские службы для заказа еды или других товаров. Как и в случае с другими схемами, жертвы мошенников попадают на их сайты, перейдя по ссылкам на досках бесплатных объявлений. Внешне сайты практически неотличимы от настоящих, но в итоге вы просто переводите деньги мошенникам, не получая никакого товара.

Рекомендация. Вбивайте адреса курьерских служб вручную или через поисковую систему, внимательно смотрите на адрес в адресной строке и проверяйте реквизиты, которым переводите средства — например, если это частное лицо определенно стоит насторожиться. Старайтесь делать заказы только в крупных известных сервисах.

Ранее Сбербанк и Group-IB называли самые распространенные способы мошенничества, которые появились во время пандемии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: мошенники, коронавирус, Роскачество, новости РБК
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