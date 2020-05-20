Роскачество назвало способы уберечься от мошенников во время пандемии

Чтобы не стать жертвой мошенников во время пандемии, необходимо соблюдать простые правила: внимательно проверять электронные адреса курьерских служб, не платить за услуги сомнительных кадровых агентств, быть осторожными с покупкой масок и санитайзеров через интернет. Об этом говорится в рекомендациях Российской системы качества, поступивших в РБК.

Первая схема. Фейковые кадровые интернет-агентства, которые якобы предлагают удаленную работу. Встревоженные самоизоляцией люди охотно заполняют анкету с личными данными, а потом мошенники просят соискателей оставить залог, например, за оборудование. После перевода денег сотрудники «агентства» исчезают.

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Рекомендация. Кадровики действительно могут писать и звонить вам сами, если вы оставляли свое резюме в Сети. Но ни один работодатель никогда не потребует от вас деньги. Это стопроцентный признак того, что вас пытаются обмануть.

Вторая схема. Мошенники предлагают вернуть НДС в размере нескольких сотен тысяч рублей. У них большая рекламная кампания на YouTube, имитирующая новостные сюжеты. Как правило, клиенты переходят по ссылке из описания к видеоролику и попадают на сайт, где их просят оплатить юридические услуги по регистрации анкеты (обычно около 1,6 тыс. руб.), после чего обещают сразу вернуть деньги. Разумеется, это не происходит.

Рекомендация. Мошенники используют путаницу в терминах «НДС» и «налоговый вычет». На самом деле в России вернуть НДС могут только иностранные туристы при выезде из страны. Злоумышленники рекламируют свои услуги через баннеры в социальных сетях, на торрентах и в бесплатных мобильных играх. Не кликайте на такие баннеры, даже банальный переход по ним может быть опасен.