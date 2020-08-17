Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа

Израильские военные нанесли удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев. Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

«В течение дня воздушные шары со взрывчатыми веществами запускались из Газы в сторону Израиля, а ранее этим вечером (16 августа. — РБК) десятки палестинцев в Газе устраивали подстрекательства к массовым беспорядкам у стены безопасности на границе с Израилем. В ответ наши танки атаковали наблюдательные посты ХАМАС в Газе», — говорится в сообщении израильских военных.

15 августа Армия обороны Израиля поразила объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой над израильской территорией.

Отмечалось, что в ходе атаки были поражены аванпост комплекса ПВО ХАМАС, подземная инфраструктура и наблюдательные пункты организации в Газе.