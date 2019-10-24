Модный показ Сергея Чемезова и Томаса Шлоссера. Фоторепортаж

В Москве прошел первый показ бренда одежды TSCH компании ООО «Мир во всем мире» Сергея Чемезова и Томаса Шлоссера. Поддержать молодых предпринимателей пришли многие уже состоявшиеся известные бизнесмены и топ-менеджеры: отец основателя бренда глава «Ростеха» Сергей Чемезов, члены рейтинга Forbes Михаил Шелков и Альберт Авдолян и другие. Как прошел показ — в фоторепортаже РБК

Показ прошел в башне «Меркурий» делового центра «Москва-сити» Основатели ООО «Мир во всем мире», которая выпускает одежду под брендом TSCH — Сергей Чемезов (слева) и Томас Шлоссер Сергей Чемезов, гендиректор ГК «Ростех»​ Альберт Авдолян, сооснователь телекоммуникационного холдинга Yota, занимает 146-е место в рейтинге Forbes с состоянием в $700 млн Вице-президент ПФК «Крылья Советов» Василиос Зиакас (слева), гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов (справа) Михаил Шелков, заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма», занимает 99-е место в рейтинге Forbes с состоянием $1 млрд Сооснователь сети кинотеатров «Каро Фильм» Олег Андреев Президент Всероссийского общества «Трудовые резервы» Илья Галаев Соучредитель сети «Академия бокса» Олег Жадобин Илья Мясников, помощник гендиректора ГК «Ростех» На первом плане слева направо: Сергей Захаров, председатель правления инвестиционной «Марафон Групп»; Сергей Чемезов, гендиректор ГК «Ростех» На первом плане слева направо: генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки и основатель издания Buro 24/7 Мирослава Дума Бренд одежды TSCH был запущен ​ OOO «Мир во всем мире» (им владеют в равных долях Чемезов и Шлоссер) На сайте бренда говорится , что он создан «двумя студентами Thomas Sсhlosser и Sergey CHe, учащимися на факультетах Истории искусств и экономическом, в 2017 году» Линейка состоит из трех продуктов: трикотажные брюки, худи (и те, и другие по 6990 руб.) и футболки (по 3490 руб.) На сайте указано, что одежда произведена в России Сергей Чемезов (слева) и Томас Шлоссер