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Модный показ Сергея Чемезова и Томаса Шлоссера. Фоторепортаж
В Москве прошел первый показ бренда одежды TSCH компании ООО «Мир во всем мире» Сергея Чемезова и Томаса Шлоссера. Поддержать молодых предпринимателей пришли многие уже состоявшиеся известные бизнесмены и топ-менеджеры: отец основателя бренда глава «Ростеха» Сергей Чемезов, члены рейтинга Forbes Михаил Шелков и Альберт Авдолян и другие. Как прошел показ — в фоторепортаже РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Показ прошел в башне «Меркурий» делового центра «Москва-сити»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Основатели ООО «Мир во всем мире», которая выпускает одежду под брендом TSCH — Сергей Чемезов (слева) и Томас Шлоссер
Фото: Владислав Шатило / РБК
Сергей Чемезов, гендиректор ГК «Ростех»​
Фото: Владислав Шатило / РБК
Альберт Авдолян, сооснователь телекоммуникационного холдинга Yota, занимает 146-е место в рейтинге Forbes с состоянием в $700 млн
Фото: Владислав Шатило / РБК
Вице-президент ПФК «Крылья Советов» Василиос Зиакас (слева), гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов (справа)
Фото: Владислав Шатило / РБК
Михаил Шелков, заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма», занимает 99-е место в рейтинге Forbes с состоянием $1 млрд
Фото: Владислав Шатило / РБК
Сооснователь сети кинотеатров «Каро Фильм» Олег Андреев
Фото: Владислав Шатило / РБК
Президент Всероссийского общества «Трудовые резервы» Илья Галаев
Фото: Владислав Шатило / РБК
Соучредитель сети «Академия бокса» Олег Жадобин
Фото: Владислав Шатило / РБК
Илья Мясников, помощник гендиректора ГК «Ростех»
Фото: Владислав Шатило / РБК
На первом плане слева направо: Сергей Захаров, председатель правления инвестиционной «Марафон Групп»; Сергей Чемезов, гендиректор ГК «Ростех»
Фото: Владислав Шатило / РБК
На первом плане слева направо: генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки и основатель издания Buro 24/7 Мирослава Дума
Фото: Владислав Шатило / РБК
Бренд одежды TSCH был запущен​ OOO «Мир во всем мире» (им владеют в равных долях Чемезов и Шлоссер)
Фото: Владислав Шатило / РБК
На сайте бренда говорится, что он создан «двумя студентами Thomas Sсhlosser и Sergey CHe, учащимися на факультетах Истории искусств и экономическом, в 2017 году»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Линейка состоит из трех продуктов: трикотажные брюки, худи (и те, и другие по 6990 руб.) и футболки (по 3490 руб.)
Фото: Владислав Шатило / РБК
На сайте указано, что одежда произведена в России 
Фото: Владислав Шатило / РБК
Сергей Чемезов (слева) и Томас Шлоссер
Авторы: Ирина Парфентьева, Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Сергей Зимин
Теги: мультимедиа, Сергей Чемезов
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