Кудрин сообщил Путину о выявленных бюджетных нарушениях на 50 млрд руб.

Владимир Путин и Алексей Кудрин (Фото: kremlin.ru)

За первое полугодие 2020 года в российских ведомствах было обнаружено бюджетных на рушений на 50 млрд руб. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Сразу скажу, что мы 169 проверок всего провели. Половина из них связана с бюджетом. Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены», — сказал он.

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