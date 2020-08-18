Мишустин одобрил предложение выдать дополнительные гектары фермерам

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Получатель «дальневосточного гектара» из Хабаровского края Михаил Утробин предложил расширить возможности программы для эффективных фермеров. Об этом он сообщил на встрече с участниками программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека» и премьер-министром Михаилом Мишустиным в Благовещенске, передает ТАСС.

Утробин на встреча заявил, что ему понравился механизм, по которому он изначально взял гектары. Однако для реализации его проекта необходимо больше добротной земли. Мужчина предложил Мишустину дать еще территории тем фермерам, которые уже освоили землю, для того, чтобы они и дальше поднимали земли, которые не используются, чтобы развивать страну и регион, а также кормить свои семьи.

«Я считаю, что это нужно обязательно поддержать», — ответил глава кабмина. Он добавил, что по программе «Дальневосточный гектар» открыты к выбору около 220 млн гектаров, а это очень большая площадь территории.

Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову изучить этот вопрос и при необходимости внести нововведения в нормативную базу.