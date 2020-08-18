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Общество ,  
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Мишустин одобрил предложение выдать дополнительные гектары фермерам

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Получатель «дальневосточного гектара» из Хабаровского края Михаил Утробин предложил расширить возможности программы для эффективных фермеров. Об этом он сообщил на встрече с участниками программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека» и премьер-министром Михаилом Мишустиным в Благовещенске, передает ТАСС.

Утробин на встреча заявил, что ему понравился механизм, по которому он изначально взял гектары. Однако для реализации его проекта необходимо больше добротной земли. Мужчина предложил Мишустину дать еще территории тем фермерам, которые уже освоили землю, для того, чтобы они и дальше поднимали земли, которые не используются, чтобы развивать страну и регион, а также кормить свои семьи.

«Я считаю, что это нужно обязательно поддержать», — ответил глава кабмина. Он добавил, что по программе «Дальневосточный гектар» открыты к выбору около 220 млн гектаров, а это очень большая площадь территории.

Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову изучить этот вопрос и при необходимости внести нововведения в нормативную базу.

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Михаил Мишустин (в центре) во время рабочей поездки на Дальний Восток

По программе «Дальневосточный гектар» граждане России могут безвозмездно получить участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Землю государство дает на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. После истечения пятилетнего срока участок нужно оформить как собственность или арендовать на длительный срок.

Реализация программы «Дальневосточный гектар» началась в 2016 году, на нее в Дальневосточном федеральном округе выделили около 140 млн га. В феврале 2017 года было прислано 36 тыс. заявок на бесплатное получение земли, из них было одобрено и удовлетворено около 4,8 тыс.

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Теги: Михаил Мишустин, Дальний Восток, фермерство
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