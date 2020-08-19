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В Крыму задержали подозреваемого в участии в украинском формировании

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму подозреваемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) «Батальон им. Н. Челебиджихана», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

«В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса (участие в деятельности НВФ, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России).

По данным следствия, в 2016 году он выехал на территорию Украины и вступил в «Батальон им. Н. Челебиджихана». Позднее крымчанин вернулся в Россию, однако продолжил общаться с членами батальона.

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Фото: ФСБ РФ
В феврале 2020 года в Крыму был арестован другой участник НВФ. Ему было предъявлено обвинение по аналогичной статье. Как и задержанный 19 августа, он вступил в батальон в 2016 году. Тогда в УФСБ заявили, что у мужчины была возможность прекратить участие в организации, однако он не обратился за помощью в правоохранительные органы, тем самым продолжив незаконную деятельность.

«Батальон им. Н. Челебиджихана» в 2015 году организовал бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов. Он и его группировка пытались блокировать проезд грузовых автомобилей в республику. Сейчас он находится в федеральном розыске. В России против Ислямова возбуждено уголовное дело.

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Теги: Крым, ФСБ, незаконные вооруженные формирования
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