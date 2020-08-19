В Крыму задержали подозреваемого в участии в украинском формировании

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму подозреваемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) «Батальон им. Н. Челебиджихана», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

«В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса (участие в деятельности НВФ, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России).

По данным следствия, в 2016 году он выехал на территорию Украины и вступил в «Батальон им. Н. Челебиджихана». Позднее крымчанин вернулся в Россию, однако продолжил общаться с членами батальона.