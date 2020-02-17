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ФСБ заподозрила жителя Крыма в участии в батальоне Ленура Ислямова

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю завел уголовное дело в отношении жителя Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ.

Его подозревают в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) — батальоне имени Номана Челебиджихана, уточняет ведомство. Дело открыли по ч. 2 ст. 208 УК (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Сейчас подозреваемый находится под арестом.

По версии ФСБ, подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, вступил там в Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н.Челебиджихана, возглавляемый Ленуром Ислямовым. Затем он вернулся в Крым, но, как указывает следствие, «имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом», тем самым продолжив свое участие в деятельности батальона.

В январе 2019 года суд в Крыму приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы другого бойца Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана — Февзи Саганджи, обвиненного по той же статье — ч. 2 ст. 208 УК. По версии следствия, он вступил в нацбатальон в 2016 году и до 2017 года принимал активное участие в его деятельности.

Батальон был организован в 2015 году бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым, который уехал на Украину после присоединения полуострова к России. В ноябре того же года участники батальона блокировали проезд грузовых автомобилей на полуостров. Против Ислямова в России возбудили уголовное дело, его объявили в федеральный розыск.

Теги: Крым, уголовное дело, батальон
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