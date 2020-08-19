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В Сочи водители перестали пускать в автобусы пассажиров без масок

Фото: transportsochi / Facebook
Фото: transportsochi / Facebook

Водители автобусов в Сочи будут отказывать в поездке пассажирам без средств защиты органов дыхания. Об этом сообщило в своем Instagram МУП «Сочиавтотранс».

«Водители МУП г. Сочи «Сочиавтотранс» и других автотранспортных предприятий будут отказывать пассажирам в поездке в общественном транспорте при отсутствии медицинской маски или иного средства защиты органов дыхания», — говорится в сообщении.

В случае несоблюдения водителями и пассажирами масочного режима предприятия могут быть закрыты Роспотребнадзором сроком на 90 дней.

«В целях соблюдения эпидемиологической безопасности в каждом автобусе установлен санитайзер для дезинфекции рук. Кроме того, рекомендуем оплачивать проезд безналичным способом», — указывается в сообщении.

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до 3 сентября 2020 года. Согласно его положениям, в крае сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и продлевается запрет на проведение мероприятий с участием более 100 человек.

По данным оперативного штаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом, за сутки выявлено 86 новых случаев заражения COVID-19. Общее число больных выросло до 10 161, из них умерли 148 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: COVID-19, автобус, маски, Сочи
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