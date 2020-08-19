В Сочи водители перестали пускать в автобусы пассажиров без масок

Фото: transportsochi / Facebook

Водители автобусов в Сочи будут отказывать в поездке пассажирам без средств защиты органов дыхания. Об этом сообщило в своем Instagram МУП «Сочиавтотранс».

«Водители МУП г. Сочи «Сочиавтотранс» и других автотранспортных предприятий будут отказывать пассажирам в поездке в общественном транспорте при отсутствии медицинской маски или иного средства защиты органов дыхания», — говорится в сообщении.

В случае несоблюдения водителями и пассажирами масочного режима предприятия могут быть закрыты Роспотребнадзором сроком на 90 дней.

«В целях соблюдения эпидемиологической безопасности в каждом автобусе установлен санитайзер для дезинфекции рук. Кроме того, рекомендуем оплачивать проезд безналичным способом», — указывается в сообщении.