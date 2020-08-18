На Кубани продлили режим повышенной готовности

Власти Краснодарского края продлили режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса до 3 сентября. Об этом написал в Telegram губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле», — пояснил он.

Школьные линейки и другие торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в регионе 1 сентября состоятся. Их проведут для учеников первых, девятых, одиннадцатых классов и первокурсников с соблюдением требований Роспотребнадзора. Мероприятия должны быть проведены на открытом воздухе, родителям необходимо использовать средства защиты.

Как уточнил губернатор, эпидемиологическая ситуация в крае остается стабильной. По последним данным оперативного штаба, на Кубани выявили 10 075 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них умерли 145 человек.