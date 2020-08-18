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Пандемия коронавируса ,  
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На Кубани продлили режим повышенной готовности

Власти Краснодарского края продлили режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса до 3 сентября. Об этом написал в Telegram губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле», — пояснил он.

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Школьные линейки и другие торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в регионе 1 сентября состоятся. Их проведут для учеников первых, девятых, одиннадцатых классов и первокурсников с соблюдением требований Роспотребнадзора. Мероприятия должны быть проведены на открытом воздухе, родителям необходимо использовать средства защиты.

Как уточнил губернатор, эпидемиологическая ситуация в крае остается стабильной. По последним данным оперативного штаба, на Кубани выявили 10 075 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них умерли 145 человек.

Всего в России зарегистрировали 932 493 зараженных. Третий день подряд число новых случаев за сутки не превышало 5 тыс., за последние зафиксировали 4748 новых заболевших. Из них в Краснодарском крае выявили 84 новых больных.

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Источник: JHU
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Теги: Краснодарский край, коронавирус, режим повышенной готовности
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