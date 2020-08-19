В Москве у пытавшейся заработать в интернете пенсионерки украли ₽2,5 млн

Фото: Lisa Forster / dpa / Global Look Press

В Москве пенсионерка разорилась, пытаясь заработать на интернет-опросах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Под предлогом прохождения интернет-опроса за денежное вознаграждение пенсионерка ввела на интернет-сайте анкетные данные и реквизиты банковской карты. После этого со счета пенсионерки списали 2,4 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе.

Следственный департамент МВД проводит проверку.

Ранее в Москве у пенсионерки был украден сейф, в котором находилось почти 16 млн руб. Позже сейф был обнаружен нетронутым, деньги оказались на месте.