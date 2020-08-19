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Общество ,  
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В Москве у пытавшейся заработать в интернете пенсионерки украли ₽2,5 млн

Фото: Lisa Forster / dpa / Global Look Press
Фото: Lisa Forster / dpa / Global Look Press

В Москве пенсионерка разорилась, пытаясь заработать на интернет-опросах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Под предлогом прохождения интернет-опроса за денежное вознаграждение пенсионерка ввела на интернет-сайте анкетные данные и реквизиты банковской карты. После этого со счета пенсионерки списали 2,4 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе.

Следственный департамент МВД проводит проверку.

Ранее в Москве у пенсионерки был украден сейф, в котором находилось почти 16 млн руб. Позже сейф был обнаружен нетронутым, деньги оказались на месте.

Эксперт назвал опасные места для оплаты банковской картой
Общество
Фото: Leon Neal / Getty Images

Ранее похожим образом у 19 нижегородцев похитили средства с банковских карт. Пострадавшие совершали покупки по объявлениям в интернете. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн руб.

Эксперты уже называли опасные места для оплаты банковскими картами. Среди них сайты-подделки. Чтобы исключить риск обмана мошенниками, эксперты советуют завести отдельный счет для покупок в интернете.

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Теги: Москва, мошенничество, пенсионерка, новости
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