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Эксперт назвал опасные места для оплаты банковской картой

Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Если повсеместное распространение банковских карт с чипами практически исключило скимминг, сделав безналичные платежи более безопасными, то оплата покупок через интернет до сих пор представляет опасность: в Сети по-прежнему распространен фишинг. Об этом агентству «Прайм» сообщил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По его словам, часто мошенники крадут деньги с банковских счетов, используя сайты-подделки. «Такие сайты оплат почти всегда похожи на оригинальные, а скорость появления новых сервисов в интернете делает определение легитимности ресурса все более сложной задачей», — отмечает Сизов.

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Чтобы не попасться на удочку, эксперт рекомендует открыть отдельный счет, который будете использовать для покупок в Сети. И держать на нем небольшие суммы денег. Также следует остерегаться крупных покупок в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией. Кроме того, нельзя никому сообщать личные данные, даже если звонят из банка или магазина.

Если покупка совершена банковской картой на сомнительном сайте, оспорить операцию можно через банк. «Там подскажут, как оформить претензию и что сделать, если есть риск компрометации данных вашей карты», — добавил начальник отдела Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет».

В 2019 году число случаев подделки банковских карт сократилось более чем на 70%, следует из исследования «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лаборатория Касперского». Мошенники переключились на методы социальной инженерии, пытаясь похитить деньги со счетов россиян за счет звонков и сообщений, сообщал РБК.
 

Теги: Россия, мошенничество, банковские карты
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