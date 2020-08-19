Telegram-канал опубликовал стикеры в поддержку Лукашенко с овцами и ОМОН

Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал в среду 19 августа стикеры в его поддержку «Я/мы батька».

Среди них есть стикер, на котором изображено овечье стадо с красно-белыми флагами, которые используют протестующие, и надписью «Все идут и Я иду», а также запись «ОМОН — это средство от массовой тупости». Также есть стикер, изображающий женщину с надписью «Из Литвы легко болтать».

Также на канале призывают присоединятся к митингам в поддержку Лукашенко.