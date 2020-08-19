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МВД Белоруссии сообщило о двух задержанных у Минского тракторного завода

В результате разгона участников несанкционированной акции у Минского тракторного завода (МТЗ) задержали двоих человек. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

Ранее Tut.by сообщил, что у проходной МТЗ собрались протестующие — сотрудники предприятия, пришедшие поддержать коллег с Минского моторного завода и активистов, их разогнали сотрудники ОМОН. Сотрудник МТЗ Андрей Дроздов подтвердил РБК информацию про разгон собравшихся силовиками.

«Отдельные граждане не прислушались к призывам. Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия.» — говорится в сообщении ведомства.

Задержанные будут направлены в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Как ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода. Видео
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Протесты в Белоруссии начались 9 августа после оглашения результатов выборов и продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, а кандидатка от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. Штаб Тихановской не признает итоги выборов и считает, что ее поддержали около 80% избирателей.

В ходе протестов начались столкновения правоохранительных органов с участниками акций, задержали более семи тыс. человек. Сначала сообщалось о двух погибших в результате столкновений, однако 19 августа Tut.by написал, что в военном госпитале Минска скончался Геннадий Шутов, который участвовал в акциях протеста.

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Теги: Белоруссия, забастовка, ОМОН, Минск
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