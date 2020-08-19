МВД Белоруссии сообщило о двух задержанных у Минского тракторного завода

В результате разгона участников несанкционированной акции у Минского тракторного завода (МТЗ) задержали двоих человек. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

Ранее Tut.by сообщил, что у проходной МТЗ собрались протестующие — сотрудники предприятия, пришедшие поддержать коллег с Минского моторного завода и активистов, их разогнали сотрудники ОМОН. Сотрудник МТЗ Андрей Дроздов подтвердил РБК информацию про разгон собравшихся силовиками.

«Отдельные граждане не прислушались к призывам. Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия.» — говорится в сообщении ведомства.

Задержанные будут направлены в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении.