В Крыму назвали причину смерти пропавшего трехлетнего мальчика

Причиной смерти трехлетнего мальчика из села Строгановка Симферопольского района, пропавшего несколько дней назад, стало утопление. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Тело мальчика нашли в выгребной яме, расположенной рядом со входом в дом, где он проживал с семьей. Признаков криминальной смерти медики не нашли.

Следователи продолжают расследование, им предстоит выяснить условия случившегося.

Мальчик из села Строгановка Симферопольского района пропал во время прогулки днем в пятницу, 24 июля. Об этом в полицию сообщила его мать. В связи с пропажей следователи завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).