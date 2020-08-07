Прокуратура начала проверку после падения ребенка с катера в Петербурге

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку после публикации видео с падающим за борт прогулочного катера ребенком. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Северо-Западного транспортного прокурора.

Ведомство проверит соблюдение правил безопасности на теплоходе и в случае выявления нарушений примет комплекс мер прокурорского реагирования.

Запись с инцидентом, который произошел 2 августа на пересечении Крюкова канала и реки Мойки, опубликовала «Фонтанка».

По словам очевидцев, при проходе теплохода под Матвеевым мостом ребенок зацепился за мост и упал за борт. На записи видно, как на помощь ребенку приплыли пассажиры теплохода, которым также пытаются помочь прохожие.