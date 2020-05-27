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Эксперт рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь

Лучше не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости, рассказал руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Его слова передает агентство «Прайм».

По мнению эксперта, длительная зарядка может негативно отразиться на работе устройства.

Коган сообщил, что производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30%, а также не доводить телефон до полной зарядки. Это приводит к быстрому износу аккумулятора. Со ссылкой на специализированное агентство Battery University эксперт отметил, что оптимальным является поддержание заряда в диапазоне 30-80%.

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По словам Когана, современные смартфоны менее опасны для здоровья людей, чем те, которые выпускались несколько лет назад. «В то же время для подстраховки перед сном смартфон все же стоит переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов, и не класть его под подушку, а в сознательном состоянии — пользоваться гарнитурой», — добавил эксперт.

Ранее «Связной» сообщил, что самым продаваемым в России смартфоном по итогам первого квартала 2020 года стал Honor 8A. На втором по популярности месте оказался Samsung Galaxy A10, а на третьем — Honor 10i. В целом за первый квартал этого года в стране было продано почти 7,6 млн гаджетов на общую сумму 128 млрд руб.

Теги: смартфон, зарядные устройства
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