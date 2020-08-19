Захватившие власть в Мали мятежники закроют границы страны

Военные, устроившие мятеж в Мали, закрывают все границы страны и вводят комендантский час. Об этом они заявили в эфире телеканала ORTM 1, передает LSi Africa.

Комендантский час будет введен с 21:00 до 05:00, сообщил представитель мятежников.

Также мятежники призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

Мятеж начался 18 августа со стрельбы на военной базе в городе Кати. Издание LSi Africa сообщало, что во главе его стоит полковник Национальной гвардии Садио Камара. На напряженность в стране повлияли сообщения о коррупции и консолидации власти в политических кругах Мали, бедность населения, ухудшающаяся обстановка с безопасностью из-за действий экстремистских групп.