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Захватившие власть в Мали мятежники закроют границы страны

Военные, устроившие мятеж в Мали, закрывают все границы страны и вводят комендантский час. Об этом они заявили в эфире телеканала ORTM 1, передает LSi Africa.

Комендантский час будет введен с 21:00 до 05:00, сообщил представитель мятежников.

Также мятежники призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

Президент Мали ушел в отставку после военного мятежа
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Фото: Ludovic Marin / Pool via AP

Мятеж начался 18 августа со стрельбы на военной базе в городе Кати. Издание LSi Africa сообщало, что во главе его стоит полковник Национальной гвардии Садио Камара. На напряженность в стране повлияли сообщения о коррупции и консолидации власти в политических кругах Мали, бедность населения, ухудшающаяся обстановка с безопасностью из-за действий экстремистских групп.

Военные арестовали президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. До этого были задержаны несколько высокопоставленных гражданских и военных руководителей. В ходе телевизионного обращения президент заявил, что уходит в отставку.

Теги: Мали, границы, госпереворот
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